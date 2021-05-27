Мейвезер четырьмя словами отреагировал на новость о бое Пакьяо — Спенс

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер лаконично отреагировал на новость, что экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо сразится с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом, сообщает Boxing News 24.

«Он (Пакьяо. — Прим. «Чемпионата») по-прежнему очень опасен», — сказал Мейвезер, комментируя соответствующую новость.

В мае 2015 года Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей. Всего на его счету 50 побед в 50 боях. 6 июня Флойд сразится с боксёром и видеоблогером Логаном Полом.

Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.