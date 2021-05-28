А. Емельяненко прокомментировал отказ Нурмагомедова сразиться с Мейвезером за $ 100 млн

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокоммментировал то, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался провести поединок с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, несмотря на то что ему предлагали $ 100 млн. Ранее об этом сообщил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

«Как я и говорил ранее, считаю, что Хабиб вернётся. И если они не смогли уговорить его за $ 100 млн, то, думаю, будет предложение, от которого Нурмагомедов не сможет отказаться.

Ну и многое зависит от дисциплины, будут ли они драться по правилам бокса или по правилам ММА. В смешанных единоборствах у Флойда нет ни единого шанса», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт».

