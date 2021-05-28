А. Емельяненко прокомментировал отказ Нурмагомедова сразиться с Мейвезером за $ 100 млн
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокоммментировал то, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался провести поединок с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, несмотря на то что ему предлагали $ 100 млн. Ранее об этом сообщил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.
«Как я и говорил ранее, считаю, что Хабиб вернётся. И если они не смогли уговорить его за $ 100 млн, то, думаю, будет предложение, от которого Нурмагомедов не сможет отказаться.
Ну и многое зависит от дисциплины, будут ли они драться по правилам бокса или по правилам ММА. В смешанных единоборствах у Флойда нет ни единого шанса», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 28 мая 2021
-
08:01
-
00:33
- 27 мая 2021
-
23:43
-
22:50
-
21:33
-
20:09
-
19:08
-
18:28
-
17:23
-
16:40
-
16:39
-
16:01
-
15:44
-
15:01
-
14:54
-
14:02
-
13:55
-
13:00
-
13:00
-
12:02
-
11:02
-
11:01
-
10:12
-
10:02
-
09:44
-
09:32
-
09:01
-
08:42
-
08:05
-
07:48
-
00:29
- 26 мая 2021
-
23:49
-
22:43
-
20:57
-
19:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам