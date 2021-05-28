Хабиб Нурмагомедов: июль будет интересным
Поделиться
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил очередной пост в «Инстаграме», напомнив, что у ряда членов его команды в июле состоятся бои.
«Июль будет интересным», — написал Хабиб, тегнув Ислама Махачева, Абубакара Нурмагомедова, Усмана Нурмагомедова и Ислама Мамедова.
Судя по фото, которое приложил к посту Хабиб, нельзя исключать, что он уже традиционно выступит в роли секунданта для бойцов из своего окружения.
Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, что Ислам Махачев 17 июля встретится с Тиаго Мойзесом. На том же турнире выступит и Абубакар Нурмагомедов, который сразится с Даниэлем Родригесом. Усман Нурмагомедов и Ислам Мамедов выступят в лиге Bellator, их соперники ещё не названы.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 28 мая 2021
-
12:35
-
12:09
-
12:01
-
11:41
-
11:29
-
10:58
-
10:51
-
10:46
-
10:06
-
09:56
-
09:36
-
09:29
-
09:05
-
08:41
-
08:01
-
00:33
- 27 мая 2021
-
23:43
-
22:50
-
21:33
-
20:09
-
19:08
-
18:28
-
17:23
-
16:40
-
16:39
-
16:01
-
15:44
-
15:01
-
14:54
-
14:02
-
13:55
-
13:00
-
13:00
-
12:02
-
11:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам