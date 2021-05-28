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Хабиб Нурмагомедов: июль будет интересным

Хабиб Нурмагомедов: июль будет интересным
Микаил Гусейнов
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил очередной пост в «Инстаграме», напомнив, что у ряда членов его команды в июле состоятся бои.

«Июль будет интересным», — написал Хабиб, тегнув Ислама Махачева, Абубакара Нурмагомедова, Усмана Нурмагомедова и Ислама Мамедова.

Судя по фото, которое приложил к посту Хабиб, нельзя исключать, что он уже традиционно выступит в роли секунданта для бойцов из своего окружения.

Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, что Ислам Махачев 17 июля встретится с Тиаго Мойзесом. На том же турнире выступит и Абубакар Нурмагомедов, который сразится с Даниэлем Родригесом. Усман Нурмагомедов и Ислам Мамедов выступят в лиге Bellator, их соперники ещё не названы.

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