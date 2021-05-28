Фёдор Чудинов может сразиться с Саулем Альваресом

Российский боксёр Фёдор Чудинов может провести поединок с обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Саулем Альваресом. Об этом заявил промоутер Владимир Хрюнов.
По словам Хрюнова, для боя с Альваресом Чудинову нужно сперва одержать победу над представителем ЮАР Рино Либенбергом.
«У нас есть предварительная договорённость, что Чудинов в случае победы становится обязательным претендентом на бой с Канело. Это лучший боксёр на сегодня вне зависимости от весовых категорий», — рассказал Хрюнов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Последний бой 33-летний Чудинов провёл в феврале, сведя вничью поединок с представителем Малави Айзеком Чилембой. Всего на его счету 23 победы, два поражения и одна ничья. Альварес ранее в мае победил Билли Джо Сондерса, у мексиканца 56 побед, одно поражение и две ничьи.
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