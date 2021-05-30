Ковингтон: знаю, что побил бы Сен-Пьера. Лёгкий бой

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон считает, что проведи он поединок с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером, он бы непременно победил легендарного канадца.

«Я не думаю, что мог бы побить Сен-Пьера. Я знаю, что смог бы это сделать. Жорж переводил в партер много бойцов, а потом включал работу граунд-энд-паунд. Но ему бы не удалось провести тейкдаун со мной. У меня совершенно иная выносливость, кардио. Никто в UFC не смог провести против меня тейкдаун, он бы не стал первым.

Что касается его ударной техники, она очень базовая. В его арсенале не так уж много трюков. У него действительно хороший джеб, но этому легко противостоять, если работать головой и использовать передвижение. Думаю, бой с Сан-Пьером получился бы для меня очень лёгким", — приводит слова американца BJ Penn.



