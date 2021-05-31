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Тухугов проведёт следующий поединок в UFC осенью

Тухугов проведёт следующий поединок в UFC осенью
Микаил Гусейнов
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Боец UFC Зубайра Тухугов вернётся в октагон после длительного перерыва осенью. Об этом сообщил его менеджер Ризван Магомедов.

«Зубайра Тухугов вернётся в сентябре — начале октября», — приводит слова Тухугова ТАСС.

Напомним, в марте у Зубайры сорвался поединок с Рикардо Рамосом. Впоследствии выяснилось, что россиянин получил травму.

Напомним, 30-летний Тухугов в минувшем году провёл два поединка. В феврале на турнире в Окленде (Новая Зеландия) он досрочно победил Кевина Агилара, а уже в сентябре, на турнире на «Бойцовском острове», уступил раздельным решением Хакиму Даводу. Всего в UFC на счету Зубайры Тухугова семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью.

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