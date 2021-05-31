Президент UFC рассказал, как отнёсся бы к уходу Джона Джонса

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о перспективах бывшего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса.
Джонс не выходил в октагон с февраля 2020 года, после того как защитил пояс UFC в полутяжёлом весе, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. Вскоре после этого он освободил пояс и объявил о переходе в тяжёлый дивизион, в котором пока не дебютировал.
«Говорят, Джонс не станет драться до следующего года. Если он будет драться — отлично. Если нет — у него была отличная карьера, он уйдёт на вершине. В этом нет ничего плохого.
Я радуюсь, когда наверняка знаю, что Джонс будет драться. Но я смирился с этим. Не хочет — не надо. Он может уйти на вершине. Не удивлюсь, если Джон завтра позвонит мне и скажет, что решил завершить карьеру. Я не буду шокирован и расстроен. Я скажу: ну молодец», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу Yahoo Sports.
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