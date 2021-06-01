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Эдвардс: Нейт Диаз — крутой и крепкий парень, но этого недостаточно, чтобы победить меня

Эдвардс: Нейт Диаз — крутой и крепкий парень, но этого недостаточно, чтобы победить меня
Александр Кожевников
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Боец UFC Леон Эдвардс поделился ожиданиями от поединка с Нейтом Диазом. Их бой состоится на турнире UFC 263, который пройдёт 12 июня в Аризоне (США).

«Он только один раз проигрывал досрочно, но этого мне уже достаточно. Его остановили, он не робот, а просто обычный человек. Верю, что смогу сделать это снова, и уже не могу дождаться дня боя. Я слишком многое умею для него.

Я приду туда и буду просто бить Нейта, а он будет убегать от угла к углу, пока рефери не остановит поединок. Знаю, что Диаз — крутой и крепкий парень, но этого недостаточно, чтобы победить меня. Я много работал и посвятил этому виду спорта много времени, так что настало время показать результат», — приводит слова Леона Эдвардса BJPenn.

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