Кармазин: Ковалёв уже всё. Спрашивали, почему он за 2 недели до боя в кабаке пьяный сидит

Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе Роман Кармазин рассказал, как относится к экс-чемпиону мира в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву.

«Думаю, с Ковалёвым уже всё. Серёга звёздочку поймал, и это даже не я говорю, а почти все. Ко мне обращаются: «А почему Ковалёв такой стал гордый?» Я говорю: «Откуда я знаю? Спросите у него. Что вы меня спрашиваете?»

Он очень хороший парень, мы с первого момента выступления в боксе с ним общались. Я и сейчас говорю, что нет ничего личного. Он на меня обижается, но я просто правду говорю.

Был момент, когда он на меня очень сильно обиделся, потому что я сказал, что он недисциплинированный, бухает. Мне звонили люди и говорили: «А почему у него две недели до боя, а он в кабаке пьяный сидит?» Я отвечаю: «Откуда я знаю?». Они говорят: «Ты же с ним общаешься, спроси. Мы за него болеем, зачем он пьёт?» — рассказал Кармазин в интервью YouTube-каналу «События в мире бокса и ММА».