Кармазин: Ковалёв уже всё. Спрашивали, почему он за 2 недели до боя в кабаке пьяный сидит

Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе Роман Кармазин рассказал, как относится к экс-чемпиону мира в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву.
«Думаю, с Ковалёвым уже всё. Серёга звёздочку поймал, и это даже не я говорю, а почти все. Ко мне обращаются: «А почему Ковалёв такой стал гордый?» Я говорю: «Откуда я знаю? Спросите у него. Что вы меня спрашиваете?»
Он очень хороший парень, мы с первого момента выступления в боксе с ним общались. Я и сейчас говорю, что нет ничего личного. Он на меня обижается, но я просто правду говорю.
Был момент, когда он на меня очень сильно обиделся, потому что я сказал, что он недисциплинированный, бухает. Мне звонили люди и говорили: «А почему у него две недели до боя, а он в кабаке пьяный сидит?» Я отвечаю: «Откуда я знаю?». Они говорят: «Ты же с ним общаешься, спроси. Мы за него болеем, зачем он пьёт?» — рассказал Кармазин в интервью YouTube-каналу «События в мире бокса и ММА».
- 1 июня 2021
-
15:16
-
15:01
-
14:58
-
14:06
-
13:57
-
13:13
-
12:46
-
12:34
-
12:23
-
12:00
-
11:36
-
11:16
-
10:48
-
10:42
-
10:14
-
10:01
-
09:54
-
09:36
-
09:30
-
09:01
-
08:23
-
08:01
-
01:29
-
00:45
- 31 мая 2021
-
23:37
-
22:38
-
21:30
-
20:19
-
19:24
-
18:45
-
17:34
-
16:01
-
15:40
-
15:00
-
14:54