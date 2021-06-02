Джордж Форман рассказал, кто победил бы в бою пиковых Тайсона и Льюиса

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Джордж Форман рассказал, кто, по его мнению, победил бы в воображаемом поединке с участием экс-чемпионов мира американца Майка Тайсона и британца Леннокса Льюиса, если бы оба боксёра пребывали на пике формы.

«Я бы выбрал Льюиса. Он гораздо выше, и размах рук у него больше», — написал Форман в своём «твиттере», отвечая на соответствующий вопрос подписчика.

В июне 2002 года Майк Тайсон и Леннокс Льюис провели поединок, завершившийся победой британца техническим нокаутом в восьмом раунде. Льюис не выходил на профессиональный ринг с 2003 года, Тайсон — с 2005-го. В ноябре 2020 года Майк провёл выставочный бой с Роем Джонсом, завершившийся вничью.