Хамзат Чимаев сравнил себя с Мохаммедом Али. Фото

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, сравнил себя с легендарным боксёром Мохаммедом Али.

«Я величайший. Я говорил это ещё до того, как осознал, что являюсь таковым», — процитировал он боксёра в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям себя и Али.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хамзата Чимаева.

Напомним, ранее Хамзат Чимаев тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Но глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства.

