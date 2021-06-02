Хамзат Чимаев сравнил себя с Мохаммедом Али. Фото
Поделиться
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, сравнил себя с легендарным боксёром Мохаммедом Али.
«Я величайший. Я говорил это ещё до того, как осознал, что являюсь таковым», — процитировал он боксёра в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям себя и Али.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хамзата Чимаева.
Напомним, ранее Хамзат Чимаев тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Но глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 2 июня 2021
-
11:18
-
11:00
-
10:50
-
10:35
-
10:30
-
10:09
-
09:36
-
09:34
-
09:02
-
08:23
-
07:38
-
02:57
-
00:24
- 1 июня 2021
-
22:34
-
21:37
-
20:45
-
19:38
-
18:59
-
17:27
-
16:42
-
16:40
-
16:00
-
15:16
-
15:01
-
14:58
-
14:06
-
13:57
-
13:13
-
12:46
-
12:34
-
12:23
-
12:00
-
11:36
-
11:16
-
10:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам