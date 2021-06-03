Немков назвал топ-3 бойцов за всю историю MMA
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Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков назвал бойцов, которые, по его мнению, являются лучшими в истории. Немков входит в команду легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко, также выступающего в Bellator.
“Топ-3? Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и, наверное, Конор Макгрегор”, — приводят слова Немкова «Известия».
Также Немков рассказал, какую роль сыграл Емельяненко в его становлении как профессионала.
«Большую. Он конкретные поправки сделал по технике, по ведению боя. Плюс он занимается менеджментом нашей команды, пробивает нам хорошие контракты, подписывает нас в ведущие лиги. В общем, большое значение он для нас имеет», — добавил он.
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