Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Логан Пол: я побью Конора Макгрегора. По одной легенде за раз

Логан Пол: я побью Конора Макгрегора. По одной легенде за раз
Арина Ершова
Комментарии

Боксёр и видеоблогер Логан Пол рассказал, что хотел бы провести бой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Мне нравится Макгрегор, обожаю его. Я хотел бы однажды подраться и с ним, по одной легенде за раз. Я проведу бой с Конором, побью его. Ещё я с удовольствием подрался бы с братьями Диасами вместе с Джейком, они тоже в списке», — приводит слова Логана Пола The Mirror.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей. Свой следующий бой он проведёт с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

Новость по теме
Логан Пол дал прогноз на бой с Флойдом Мейвезером
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021