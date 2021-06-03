Логан Пол: я побью Конора Макгрегора. По одной легенде за раз

Боксёр и видеоблогер Логан Пол рассказал, что хотел бы провести бой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Мне нравится Макгрегор, обожаю его. Я хотел бы однажды подраться и с ним, по одной легенде за раз. Я проведу бой с Конором, побью его. Ещё я с удовольствием подрался бы с братьями Диасами вместе с Джейком, они тоже в списке», — приводит слова Логана Пола The Mirror.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей. Свой следующий бой он проведёт с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.