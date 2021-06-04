Мейвезер: если бы мы с Пакьяо провели реванш, он нашёл бы ещё одно оправдание
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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер вспомнил, как победил экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.
«Я победил Мэнни Пакьяо так легко. Не говорите, что нет — 8-4, 10-2. 10-2! И знаете что? У него всегда есть оправдание. «О, моё плечо». И если бы мы провели реванш, угадайте, что бы он сделал? Нашёл бы другое оправдание», — приводит слова Мейвезера Bad Left Hook.
В мае 2015 года Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей. Всего на его счету 50 побед в 50 боях. 6 июня Флойд сразится с боксёром и видеоблогером Логаном Полом. Пакьяо в свою очередь встретится с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом. Для Мэнни это будет первый поединок с июля 2019 года.
Новость по темеСтали известны гонорары Флойда Мейвезера и Логана Пола за бой
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