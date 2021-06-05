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Муньос: яркая победа над Альдо приблизит меня к титульному бою

Муньос: яркая победа над Альдо приблизит меня к титульному бою
Александр Кожевников
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Боец UFC Педро Муньос поделился ожиданиями от поединка с Жозе Альдо, который состоится 7 августа 2021 года.

«Это большой бой. Я никогда не возлагаю больших надежд на какой-то бой, не думаю о результате заранее, чтобы масимально сфокусироваться, но я верю, что яркая победа над Альдо приблизит меня к титульному бою. Он крутой боец. Я всегда смотрю его бои. Мне нравится его стиль, мы с ним похожи с точки зрения агрессии. Мы оба остаёмся как можно ближе к сопернику, стремясь его нокаутировать. Кроме того, Жозе очень популярен в Бразилии, так что я рад возможности подраться с легендой», — приводит слова Муньоса MMAJunkie.

Альдо последний раз появлялся в октагоне в декабре 2020 года. Тогда он встретился с Марлоном Верой и победил единогласным решением судей. Благодаря тому успеху бразилец закрыл серию из трёх поражений кряду. На данный момент ветеран лиги занимает пятое место в рейтинге легчайшего веса.

Что касается Муньоса, он последний раз бился в феврале нынешнего года. Тогда ему удалось справиться с Джимми Риверой, таким образом, Муньос прервал серию из двух поражений. Педро занимает восьмое место в рейтинге легчайшего веса.

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