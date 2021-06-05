Уайлдер уверен, что Фьюри схитрил с перчатками в из втором поединке

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер уверен, что Тайсон Фьюри пошёл на обман с боксёрскими перчатками в их втором поединке.



«Многие люди в боксе делали вид, что ничего не слышали и не видели. Они знали, но ничего не сказали. Стоит их спросить о перчатках, и они прикидываются дурачками. Но нельзя это не увидеть. Перчатки не могут сгибаться таким образом, если у тебя нет феноменально гибких составов или чего-то подобного. Так какого чёрта перчатка гнётся под углом 90 градусов? Откуда в ней столько пустого места? Это невозможно.



Мой тренер Джей Дис? Он всё ещё со мной. Я понимаю, что произошло в раздевалке, иногда просто не хватает опыта, чтобы обратить внимание на некоторые вещи. У меня были парни в команде, вроде Расса Анбера. Он сам тейпирует боксёров и производит перчатки, так что он точно знает, на что смотреть», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.