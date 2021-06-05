Бетербиев: такие бои, как Мейвезер — Пол, делают бокс популярнее

Российский боксёр Артур Бетербиев поделился мыслями о поединке бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с боксёром и видеоблогером Логаном Полом.



«Думаю, такие бои делают бокс популярнее. Они не идут в ММА или другие единоборства. Они боксируют. Так что это нормально. Я не думаю, что Флойд оказывает себе плохую услугу таким поединком. Он всегда ищет, где заработать. Поэтому его и называют манимейкером», — приводит слова Бетербиева BoxingScene.



Поединок Мейвезер — Пол будет неофициальным, так что судей за пределами ринга не будет. Таким образом, в этом поединке будет возможна только победа нокаутом.



44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.



26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.