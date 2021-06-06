Фёдор Емельяненко не исключил, что встретится с Оверимом или дос Сантосом
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Прославленный боец смешанных единоборств, ветеран ММА Фёдор Емельяненко, в последние годы выступавший в лиге Bellator, рассказал, что уже очертил боссу промоушена Скотту Кокеру список потенциальных соперников на следующий бой. Емельяненко не исключил, что его противником может стать экс-чемпион UFC Джуниор дос Сантос или Алистар Оверим.
«Мы обсуждали соперников, я высказал свои предпочтения из тех бойцов, которых мне предложили. Утверждать будет Скотт Кокер. Оверим и дос Сантос тоже были среди этих бойцов», — приводит слова Емельяненко ТАСС.
Напомним, весь минувший год Емельяненко оставался без боёв. Последний раз он бился в декабре 2019 года, когда досрочно победил ветерана ММА Куинтона Джексона.
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