Фёдора Емельяненко выдвинули на важный пост в мировых MMA

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может стать послом развития ММА в мире. Об этом заявил президент Международной ассоциации ММА (IMMAF) Керрит Браун.

«Я предлагаю Фёдору Емельяненко стать послом развития ММА в мире. Он как никто другой является уникальной комбинацией всех человеческих качеств и выдающихся качеств спортсмена. Он как никто другой может занять этот пост», — приводит слова Брауна ТАСС.

Фёдор Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последний поединок состоялся в декабре 2019 года, соперником был американец Куинтон Джексон. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.