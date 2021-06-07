«Флойду до одного места уважение коллег». Костя Цзю — о бое Мейвезер — Пол

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал итог поединка с участием бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и боксёра и видеоблогера Логана Пола.
«Я больше чем уверен, что Флойд был не в форме перед боем. Насколько стыдно члену Зала славы за такой бой? Ну, я бы на такое не пошёл. Для него это нормально.
У него есть принцип: «Nothing else matter. Money is money». Всё остальное Флойду без разницы, а у меня есть принципы, которые важнее. Ему до одного места, повлияет ли это на уважение к нему со стороны коллег, к сожалению. Флойд делает то, что хочет делать», — рассказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Мейвезера составит $ 10 млн, помимо этого он получит 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар составит $ 250 тыс., помимо этого он получит 10% от продаж платных трансляций.
- 7 июня 2021
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