«Саша опять в загуле». Костя Цзю рассказал о состоянии Александра Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю сообщил, что российский боец ММА Александр Емельяненко находится «в загуле». Цзю занимается подготовкой рэпера Джигана к боксёрскому матчу с Емельяненко.



«Сегодня сидели с Джиганом, разговаривали, он мне честно сказал, что не готов Саша сейчас – опять где-то в загуле.



Конечно, у Емельяненко больше шансов, если он будет готов. За счет того, что опыт у него определенный есть. Но у Джигана есть характер, который тоже имеет громаднейшее значение. У нас такой вид спорта, что зевать нельзя совсем. Нокауты летят, выключается свет», — приводит слова Кости Цзю FightTime.



Напомним, поединок Александра Емельяненко с Джиганом может пройти осенью 2021 года. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов также отмечал, что не хотел бы проводить такой бой под эгидой своей лиги.

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