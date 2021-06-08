Уайт: я не думал, что это произойдёт, но похоже, что Ник Диаз подерётся в 2021 году

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что американский боец ММА Ник Диаз с большой долей вероятности вернётся в октагон уже в 2021 году. По словам Уайта, вероятность проведения боя Диаза очень велика.
«Я не думал, что это произойдёт. Но сейчас всё выглядит именно так. Похоже, что Ник Диаз подерётся в этом году. Ситуация выглядит обнадёживающей», — сказал Уайт в интервью Фаре Ханун.
37-летний Диаз не проводил поединки с января 2015 года. Тогда его бой с Андерсоном Силвой был признан несостоявшимся. Диаз не побеждал в трёх последних поединках.
Его последняя победа датируется ещё 2011 годом. Тогда он решением судей победил Би-Джей Пенна.
Примечательно, что ранее возникали слухи о возможном возвращении Диаза для участия в поединке со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
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