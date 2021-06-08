Уайт — Косте: после твоего последнего боя ты не можешь требовать сумасшедшие деньги

Президент UFC Дана Уайт подверг критике бойца среднего веса Пауло Косту. Ранее он сообщил, что отказался от боя с Джаредом Каннонье на турнире UFC Fight Night.

«Ты подписал контракт, ты находишься под обязательствами контракта. Если ты так чувствуешь ситуацию, то окей. Ты знаешь, что у нас проходят бои каждую неделю. Если хочешь заняться делом, можешь драться хоть каждую неделю. Отказывайся от контракта и делай, что хочешь.

Ты сейчас не в той ситуации, чтобы требовать сумасшедшие деньги после своего последнего боя. Либо ты хочешь драться, либо нет», — цитирует Уайта MMAJunkie.

Последний поединок Косты состоялся на турнире UFC 253. Он в титульном бое уступил Исраэлю Адесанье техническим нокаутом.