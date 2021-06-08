Видео: 45-летний Владимир Кличко подтягивается на лестнице

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинец Владимир Кличко опубликовал свежее видео в «сториз» своего «инстаграма». В видео показано, как 45-летний спортсмен подтягивается на лестнице.



Аналогичную фотографию Кличко разместил в своём «инстаграме». Вот что написали подписчики в комментариях:

«Готов побить рекорд Джорджа Формана».

«Пожалуйста, чемпион, вернись и побей их всех. Фьюри, Уайлдера и Джошуа. Ты в состоянии сделать это снова».

«Владимир, мы ждём возвращения!»

На счету Владимира Кличко 69 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 64 победы (в том числе 53 нокаутом) и потерпел пять поражений. В последнем поединке в апреле 2017 года он проиграл британскому боксёру Энтони Джошуа.