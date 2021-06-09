Африканские студенты избили в Москве бойца ММА

Студенты африканской наружности из Российского университета дружбы народов избили в Москве бойца ММА Агасапара Мухадова. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По сведениям источника, инцидент произошёл вчера, 8 июня. Сообщается, что перепалка между Мухадовым и студентами РУДН случилась в очереди в магазин, который располагается вблизи от общежития. Как заявил сам Мухадов, обидчик избил его разбитой бутылкой. В результате осколки стекла порезали ему голову и тело.



Спортсмен получил необходимую медицинскую помощь. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Агасапару Мухадову 24 года. Он выступает в лиге Hardcore Fighting Championship в тяжёлом весе. На его счету одна победа и два поражения.