Африканские студенты избили в Москве бойца ММА
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Студенты африканской наружности из Российского университета дружбы народов избили в Москве бойца ММА Агасапара Мухадова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По сведениям источника, инцидент произошёл вчера, 8 июня. Сообщается, что перепалка между Мухадовым и студентами РУДН случилась в очереди в магазин, который располагается вблизи от общежития. Как заявил сам Мухадов, обидчик избил его разбитой бутылкой. В результате осколки стекла порезали ему голову и тело.
Спортсмен получил необходимую медицинскую помощь. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Агасапару Мухадову 24 года. Он выступает в лиге Hardcore Fighting Championship в тяжёлом весе. На его счету одна победа и два поражения.
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