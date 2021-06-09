Бывший тренер Кличко: Ломаченко — базарная баба. Начал ныть после поражения от Лопеса

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, раскритиковал бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, который проиграл Теофимо Лопесу в октябре 2020 года.

Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей. Украинский боксёр не раз заявлял, что не считает себя проигравшим в поединке с Теофимо.

«Поведение Ломаченко после поражения Лопесу? Ой, это трындец.

Все говорят, что я базарная баба, как на базаре про них рассказываю. А он что, не базарная баба? Взял и начал ныть. Тебе руку не подняли, это факт, что ты проиграл.

Посмотрите в Boxrec, что там написано? Lost. Всё, тема закрыта», — рассказал Городничёв в своём YouTube-канале.