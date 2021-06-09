Третий бой Фьюри и Уайлдера состоится в Лас-Вегасе
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Стало известно место проведения третьего поединка с участием обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера, сообщает BoxingScene. По информации источника, на ежемесячной конференции атлетической комиссии штата Невада сообщили, что Тайсон Фьюри проведёт поединок с Деонтеем Уайлдером на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе.
Бой состоится 24 июля 2021 года. Ожадется, что на арене будут присутствовать более 20 тысяч болельщиков.
В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.
Ранее прогноз на третий бой Фьюри и Уайлдера дал бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи.
Новость по темеМалиньяджи дал прогноз на третий бой Фьюри — Уайлдер
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