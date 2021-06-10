«Моё терпение лопнет!» Грузинка из UFC рассказала о непристойных сообщениях от фанатов

Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, рассказала, что ей часто приходят грязные и вульгарные сообщения от болельщиков.

«Мне вот прям хочется сказать, но не буду… Очень много грязных и вульгарных сообщений приходят, но я не стану их озвучивать. И не хочу позорить этих людей. Но знайте: когда-нибудь терпение лопнет, и я всё выложу! Не пишите мне эту дичь!» — рассказала Джоджуа в интервью YouTube-каналу «Sport24: культура бития».

26-летняя Лиана Джоджуа выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок грузинская спортсменка провела в октябре 2020 года, проиграв Миранде Маверик. Всего на её счету 12 боёв в MMA, в которых она одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

