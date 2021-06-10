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Ломаченко не собирается менять весовую категорию

Ломаченко не собирается менять весовую категорию
Александр Кожевников
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Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко заявил, что не собирается менять весовую категорию.

«Что я знаю о Накатани? Он очень высокий парень, опытный. Он является топовым представителем своего дивизиона. Я знаю, что он смог дать хороший бой Теофимо Лопесу. постараюсь показать лучшую версию себя в этом бою. Шакур Стивенсон боксирует в первом лёгком весе, а я – в лёгком. Я уже сказал, что не буду спускаться в весе, останусь в лёгкой категории и буду закрывать свои дела здесь.

У нас много топовых бойцов. Сейчас лёгкий вес — самая интересная весовая категория в мире, здесь очень много больших имён. Есть чемпионы — Лопес и Хейни, но есть ещё и Райан Гарсия, Линарес, Джервонта Дэвис и я», — приводитслова Ломаченко BoxingNews24.

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