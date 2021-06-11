Все результаты турнира PFL 4 в Атлантик-Сити

В Атлантик-Сити (США) в Ocean Casino Resort прошёл турнир PFL 4, в главном событии которого многократная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка по боксу Кларисса Шилдс провела свой дебютный бой в ММА.
Основной кард:
Кларисса Шилдс победила Бритни Элкин техническим нокаутом в 3-м раунде;
Клэй Коллард победил Джоилтона Люттербаха раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Бубба Дженкинс победил Бобби Моффетта единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Брэндан Лонейн победил Тайлера Даймонда решением большинства судей (30-27, 29-27, 28-28).
Предварительный кард:
Натан Шульт победил Алекса Мартинеса раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);
Оливье Обин-Мерсье победил Марчина Хелда единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Лоик Раджабов победил Ахмеда Алиева техническим нокаутом в 1-м раунде;
Шеймон Мораес победил Джесси Стирна сабмишном (кимура) во 2-м раунде;
Крис Уэйд победил Армана Оспанова нокаутом во 2-м раунде.
- 11 июня 2021
-
08:43
-
08:13
-
08:00
-
07:19
-
00:04
- 10 июня 2021
-
22:48
-
22:15
-
20:08
-
19:06
-
16:49
-
15:55
-
15:14
-
14:46
-
14:20
-
13:10
-
13:05
-
12:29
-
11:54
-
11:54
-
11:05
-
10:58
-
10:56
-
10:09
-
10:01
-
09:56
-
09:29
-
09:19
-
09:00
-
08:43
-
08:00
-
04:13
- 9 июня 2021
-
23:07
-
22:14
-
20:25
-
18:25