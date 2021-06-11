Все результаты турнира PFL 4 в Атлантик-Сити

В Атлантик-Сити (США) в Ocean Casino Resort прошёл турнир PFL 4, в главном событии которого многократная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка по боксу Кларисса Шилдс провела свой дебютный бой в ММА.

Основной кард:

Кларисса Шилдс победила Бритни Элкин техническим нокаутом в 3-м раунде;

Клэй Коллард победил Джоилтона Люттербаха раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Бубба Дженкинс победил Бобби Моффетта единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Брэндан Лонейн победил Тайлера Даймонда решением большинства судей (30-27, 29-27, 28-28).

Предварительный кард:

Натан Шульт победил Алекса Мартинеса раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Оливье Обин-Мерсье победил Марчина Хелда единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Лоик Раджабов победил Ахмеда Алиева техническим нокаутом в 1-м раунде;

Шеймон Мораес победил Джесси Стирна сабмишном (кимура) во 2-м раунде;

Крис Уэйд победил Армана Оспанова нокаутом во 2-м раунде.