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Нейт Диаз курил марихуану на пресс-конференции перед боем с Леоном Эдвардсом

Нейт Диаз курил марихуану на пресс-конференции перед боем с Леоном Эдвардсом
Александр Кожевников
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Американский боец Нейт Диаз отметился эпатажным поведением на пресс-конференции перед турниром UFC 263, на котором он встретится с британцем Леоном Эдвардсом. Во время медиа-мероприятия Диаз закурил джойнт с марихуаной прямо перед фанатами и журналистами.

Турнир состоится в ночь с 12 на 13 июня мск в Глендейле (штат Аризона, США). Атлетическая комиссия Аризоны не запрещает употребление марихуаны перед спортивными соревнованиями.

Как сообщил журналист Бретт Окамото в своём «твиттере», Диаз курил марихуану собственного бренда, при этом в ней не содержится CBD, что ещё больше облегчает жизнь Диаза в вопросе возможных претензий атлетической комиссии.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Нейта Диаза.

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