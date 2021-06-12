Ковингтон раскритиковал Эдвардса за бой с Диазом

Американский боец ММА Колби Ковингтон подверг критике британца Леона Эдвардса. Ковингтон заявил, что Эдвардс всегда выбирает себе простых соперников. Именно так охарактеризовал Ковингтон следующий бой Эдвардса, который подерётся с Нейтом Диазом на турнире UFC 263. Победитель этого боя получит титульник.

«В бое Эдвардса и Нейта Диаза есть смысл. Эдвардс выбирает ещё одного лузера, парня без рейтинга, которого он легко победит. Он не дерётся с кем-то из топ-3 или топ-5. Так Эдвардс всегда поступает.

Ему нравится проводить лёгкие бои с парнями, которые даже не имеют толком отношения к дивизиону. Он надеется получить немного хайпа от этого боя, ведь он никому неинтересен. Этот парень ничего не стоит», — цитирует Ковингтона BJ Penn.