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Ковингтон раскритиковал Эдвардса за бой с Диазом

Ковингтон раскритиковал Эдвардса за бой с Диазом
Антон Мозговой
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Американский боец ММА Колби Ковингтон подверг критике британца Леона Эдвардса. Ковингтон заявил, что Эдвардс всегда выбирает себе простых соперников. Именно так охарактеризовал Ковингтон следующий бой Эдвардса, который подерётся с Нейтом Диазом на турнире UFC 263. Победитель этого боя получит титульник.

«В бое Эдвардса и Нейта Диаза есть смысл. Эдвардс выбирает ещё одного лузера, парня без рейтинга, которого он легко победит. Он не дерётся с кем-то из топ-3 или топ-5. Так Эдвардс всегда поступает.

Ему нравится проводить лёгкие бои с парнями, которые даже не имеют толком отношения к дивизиону. Он надеется получить немного хайпа от этого боя, ведь он никому неинтересен. Этот парень ничего не стоит», — цитирует Ковингтона BJ Penn.

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