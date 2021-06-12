Евлоев: Даводу ещё не встречался с таким бойцом, как я

Российский боец ММА Мовсар Евлоев поделился ожиданиями от поединка с канадцем Хакимом Даводу. Поединок состоится на турнире UFC 263, кард которого возглавит титульный бой Исраэля Адесаньи и Марвина Веттори.

«Это следующий шаг для меня, я хочу победить. Как закончится бой? Посмотрим. Но Даводу — хороший ударник, который здорово обороняется при борьбе. Впрочем, он ещё не встречался с таким бойцом, как я.

Это важный бой. Я уже в топ-15 рейтинга и он тоже. Я вижу, что у меня есть хороший шанс, я использую его. Нужно провести хороший бой, чтобы бросать кому-то вызов. Я готов драться с любым в дивизионе и я стану чемпионом. Увидите.

Думаю, я превосхожу Даводу в ударной технике. Я знаю это», — цитирует Евлоева MMAFighting.