Ян потроллил Фигейреду, который потерпел поражение в бое с Морено

Российский боец ММА Пётр Ян посмеялся над бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который на турнире UFC 263 потерпел поражение в поединке с Брэндоном Морено. Бой был остановлен в третьем раунде после отличного сабмишена в исполнении Морено. Он стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

«Помните, этот бразильский парень хотел драться со мной?» — написал Ян в своём «твиттере».

Морено вошёл в историю UFC. Он стал первым мексиканским чемпионом UFC, родившимся в Мексике. Ранее мексиканцы уже становились чемпионами UFC, но все они родились за пределами своей страны.

Морено, помимо пояса, ещё получил $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера. Также бонус получил Пол Крэйг. Лучшим поединком вечера была признана схватка легковесов Дрю Добера и Брэда Риддела. Оба получили по $ 50 тыс.

В главном поединке вечера Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона организации в среднем весе. Он победил решением судей Марвина Веттори.