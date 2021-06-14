Фьюри дал прогноз на бой Джошуа — Усик

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.
По мнению Фьюри, Усик способен победить Джошуа.
«Усик — левша, он умный боксёр, технически очень силён. Он как бывший чемпион в первом тяжёлом весе меньше в габаритах, но он справился с Дереком Чисорой, который физически сильнее Джошуа.
Я абсолютно уверен в победе над Уайлдером. Но я не уверен, что Джошуа не проиграет свой бой», — приводит слова Тайсона Daily Mail.
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