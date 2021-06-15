Ковалёв дал прогноз на бой Джошуа — Усик

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории по версии WBO, россиянин Сергей Ковалёв поделился мнением о бое с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

По словам Ковалёва, он полностью уверен в победе Усика над Джошуа.

«Усик победит Джошуа, 10 000 %. Делайте ваши ставки», — написал Сергей Ковалёв в комментариях к одному из постов в «инстаграме» DAZN.

Фото: https://www.instagram.com/daznboxing/

Ранее сообщалось, что бой Энтони Джошуа и Александра Усика состоится в Лондоне (Великобритания) 25 сентября.