Ковалёв дал прогноз на бой Джошуа — Усик

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории по версии WBO, россиянин Сергей Ковалёв поделился мнением о бое с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.
По словам Ковалёва, он полностью уверен в победе Усика над Джошуа.
«Усик победит Джошуа, 10 000 %. Делайте ваши ставки», — написал Сергей Ковалёв в комментариях к одному из постов в «инстаграме» DAZN.
Фото: https://www.instagram.com/daznboxing/
Ранее сообщалось, что бой Энтони Джошуа и Александра Усика состоится в Лондоне (Великобритания) 25 сентября.
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