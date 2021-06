Биспинг: Эдвардс, ну что ты творишь? Был бы ещё один раунд, и Диаз бы победил

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился мнением о поединке, в котором силами померились британский боец UFC Леон Эдвардс и американский боец ММА Нейт Диаз. Соперники встретились на турнире UFC 263. Победу праздновал Эдвардс, проводивший бой с преимуществом, но он не сумевший завершить его досрочно.



«Эдвардс, ну что ты делаешь, что творишь? Диаз такой крутой, он делает каждый бой захватывающим. Вот почему у него так много фанатов. Леон доминировал и, казалось, что бой подходил к своему логическому завершению. Но затем настаёт пятый раунд, и он почти теряет сознание.



Это не худшее, что могло произойти с Эдвардсом, ведь он мог быть вообще нокаутирован. А вообще Леону нужно было просто выйти и победить Нейта. Реальность же такова, что, если бы был ещё один раунд, Диаз бы победил. Если бы поединок произошёл на улице, с Леоном было бы покончено. Все хотят теперь нового боя Диаза, все говорят только о нём. Мне жаль Эдвардса», — приводит слова Биспинга MMA Fighting со ссылкой на Believe You Me podcast.