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Биспинг: Эдвардс, ну что ты творишь? Был бы ещё один раунд, и Диаз бы победил

Биспинг: Эдвардс, ну что ты творишь? Был бы ещё один раунд, и Диаз бы победил
Виталий Весёлый
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился мнением о поединке, в котором силами померились британский боец UFC Леон Эдвардс и американский боец ММА Нейт Диаз. Соперники встретились на турнире UFC 263. Победу праздновал Эдвардс, проводивший бой с преимуществом, но он не сумевший завершить его досрочно.

«Эдвардс, ну что ты делаешь, что творишь? Диаз такой крутой, он делает каждый бой захватывающим. Вот почему у него так много фанатов. Леон доминировал и, казалось, что бой подходил к своему логическому завершению. Но затем настаёт пятый раунд, и он почти теряет сознание.

Это не худшее, что могло произойти с Эдвардсом, ведь он мог быть вообще нокаутирован. А вообще Леону нужно было просто выйти и победить Нейта. Реальность же такова, что, если бы был ещё один раунд, Диаз бы победил. Если бы поединок произошёл на улице, с Леоном было бы покончено. Все хотят теперь нового боя Диаза, все говорят только о нём. Мне жаль Эдвардса», — приводит слова Биспинга MMA Fighting со ссылкой на Believe You Me podcast.

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