В UFC официально подтвердили бой Сэндхаген – Диллашоу на UFC Fight Night в июле

Пресс-служба UFC в «Инстаграме» официально подтвердила ранее опубликованную информацию о запланированном поединке 35-летнего американского бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу со вторым номером рейтинга легчайшего веса промоушена Кори Сэндхагеном.

Публикация доступна в «инстаграме».

Бой Диллашоу — Сэндхаген возглавит турнир UFC Fight Night, запланированный на 24 июля.



Напомним, изначально их поединок должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного повреждения Диллашоу.

Ранее Диллашоу являлся одной из звёзд UFC, но в 2019 году он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещённых веществ. Бой с Сэндхагеном должен стать для него первым после отбывания наказания.