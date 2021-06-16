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В UFC официально подтвердили бой Сэндхаген – Диллашоу на UFC Fight Night в июле

В UFC официально подтвердили бой Сэндхаген – Диллашоу на UFC Fight Night в июле
Вячеслав Моренко
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Пресс-служба UFC в «Инстаграме» официально подтвердила ранее опубликованную информацию о запланированном поединке 35-летнего американского бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу со вторым номером рейтинга легчайшего веса промоушена Кори Сэндхагеном.

Публикация доступна в «инстаграме».

Бой Диллашоу — Сэндхаген возглавит турнир UFC Fight Night, запланированный на 24 июля.

Напомним, изначально их поединок должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного повреждения Диллашоу.

Ранее Диллашоу являлся одной из звёзд UFC, но в 2019 году он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещённых веществ. Бой с Сэндхагеном должен стать для него первым после отбывания наказания.

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