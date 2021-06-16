РЕН ТВ покажет бой Олейник — Спивак на турнире UFC
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Телеканал «РЕН ТВ» проведёт прямую трансляцию поединка с участием российского тяжеловеса UFC Алексея Олейника и представителя Молдавии Сергея Спивака. Трансляция боя состоится в ночь с 19 на 20 июня мск.
Алексей Олейник последний раз появлялся в клетке в феврале 2021 года. Тогда российский спортсмен досрочно проиграл Крису Дакасу. То было второе поражение Алексея кряду. Что касается Сергея Спивака, то 26-летний боец последний раз также бился в феврале нынешнего года. Тогда он нокаутировал Джареда Вандераа. Всего на счету Сергея в UFC пять поединков, в трёх из них он победил.
Напомним, главным событием турнира UFC 19 июня станет встреча Чан Сон Джона, известного под прозвищем Корейский Зомби, с Дэном Иге.
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