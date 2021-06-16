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Экс-чемпион UFC Фигейреду намекнул на переход в легчайший вес. В нём выступает Пётр Ян

Экс-чемпион UFC Фигейреду намекнул на переход в легчайший вес. В нём выступает Пётр Ян
Александр Насонов
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории бразилец Дейвисон Фигейреду не исключил, что поднимется в легчайший дивизион лиги, в котором выступает бывший обладатель соответствующего пояса россиянин Пётр Ян.

«Я подумываю о переходе (в легчайший вес. — Прим. «Чемпионата»). Но для того, чтобы принять это решение, я должен вернуться домой, сесть со своей командой, поговорить об этом и выбрать наилучшее решение», — приводит слова Фигейреду издание MMA Fighting.

Напомним, Фигейреду потерял пояс UFC в наилегчайшем весе, после того как проиграл представителю Мексики Брэндону Морено на турнире UFC 263, который состоялся в минувшие выходные. Морено успешно применил удушающий приём в третьем раунде.

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