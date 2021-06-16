«Ужас». Подписчики оценили свежее фото А. Емельяненко

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, опубликовал в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке Бостанов сидит рядом с подопечным.

«Здрасьте, здрасьте, люди добрые!» — подписал он фото. Ранее Емельяненко часто обращался к подписчикам, используя эту фразу.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Азамата Бостанова.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Ужас».

«Чё-то Саня всё так же выглядит».

«Формы как не было, так и не будет».

«Ну ты ему привёз-то пивасика с утра?»

«Бедолага, бухать хуже всего».

В последнее время Емельяненко редко появляется в публичном пространстве. В июле 2020 года его нокаутировал Магомед Исмаилов. Ожидается, что следующий бой Александр проведёт с известным рэпером Джиганом.