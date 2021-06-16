Лопес заразился коронавирусом, его бой с Камбососом перенесён на 14 августа

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопес заболел коронавирусом, сообщает BoxingScene.



19 июня Теофимо Лопес должен был провести поединок с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом, однако этот бой вместе с остальными поединками вечера бокса был перенесён на 14 августа.



«Мне пришлось сняться с боя из-за коронавируса. Если ты чемпион, то тебе приходится принимать сложные решения. Без исключений. Я решил сохранить коллег в безопасности. Я расстроен и знаю, на какие жертвы пошли многие люди. Но верю, что поступаю правильно. Я не хочу никого заразить. Я решил показать хороший пример. Самое сильное, что я могу сделать, — защитить тех, кого люблю. А я люблю бокс, всех спортсменов, фанатов, тренеров, промоутеров и моих спонсоров», — написал Лопес в своём «инстаграме».