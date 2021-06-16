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Минаков рассказал, как относится к Фёдору Емельяненко

Минаков рассказал, как относится к Фёдору Емельяненко
Александр Насонов
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Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков, выступающий в Bellator в тяжёлом весе, рассказал, как относится к легендарному российскому бойцу MMA Фёдору Емельяненко.

«Фёдор для меня — уважаемый человек. Он чемпион того поколения, не сегодняшнего, не моего. Я его уважаю. Не хочу ставить под сомнение его титулы. Те результаты, которые в виде поясов стоят в музее его зала, говорят сами за себя.

А то, что он сегодня выступает… Я считаю, что у него есть полное право заработать денег, потому что в своё время он столько не получал, сколько получает сейчас. Фёдор сделал себе такое имя, которое должен конвертировать в какой-то материальный достаток», — рассказал Минаков в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

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