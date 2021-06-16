Легендарный боксёр Шугар Рэй Леонард решил продать шикарный особняк за $ 46,5 млн. Фото

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Шугар Рэй Леонард решил продать свой особняк в Калифорнии, запросив за него $ 46,5 млн. Об этом сообщил журналист Ларри Браун.

«Бывший боксёр Шугар Рэй Леонард продаёт свой особняк в Пасифик-Палисейдс за $ 46,5 млн. Неплохое местечко», — написал журналист в «Твиттере» и прикрепил к тексту фотографии особняка.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» Ларри Брауна.

65-летний Шугар Рэй Леонард выступал в профессиональном боксе с 1977 по 1997 год. На его счету 40 поединков, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один бой закончился вничью. Он трижды становился боксёром года по версии журнала The Ring.