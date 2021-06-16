Президент Eagle FC выступит в главном бою очередного турнира промоушена

Ветеран российских смешанных единоборств Шамиль Завуров выступит на 37-м турнире лиги Eagle Fighting Championship, который пройдет 18 июня в Алматы, сообщает пресс-служба EFC. Бой с представителем Бразилии Рикардо Тирлони станет для «Льва Дагестана» 47-м поединком в профессиональной карьере. Планируется что секундировать Завурова будет Хабиб Нурмагомедов, который также посетит вечер боев на «Алматы-Арене».
Несмотря на то, что в прошлом году Шамиль Завуров стал президентом лиги Eagle FC, «Лев Дагестана» планирует провести еще два боя, перед тем как завершить профессиональные выступления.
Свой 51-й бой в карьере на этом турнире проведёт еще один ветеран ММА Михаил Малютин, который встретится с молодым бойцом из Таджикистана Умиджоном Мусаевым.
Eagle FC 37
Основной кард
Шамиль Завуров (Махачкала, Россия) — Рикардо Тирлони (Флорианаполис, Бразилия)
Жасулан Акимжан (Нур-Султан, Казахстан) — Роман Авдал (Новороссийск, Россия)
Михаил Малютин (Санкт Петербург, Россия) — Умиджон Мусаев (Душанбе, Таджикистан)
Предварительный кард
Валерий Грицутин (Кисловодск, Россия) — Тьяго Бонифацио (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Дияр Нургожай (Алматы, Казахстан) — Вадим Литвин (Минск, Беларусь)
Жора Айвазян (Краснодар, Россия) — Жыргалбек Эмилбеков (Бишкек, Кыргызстан)
Санжар Адилов (Караганда, Казахстан) — Ильмиямин Джавадов (Махачкала, Россия)
Ахубег Омаров (Махачкала, Россия) — Баймурат Сайтиев (Бишкек, Кыргызстан)
Исатай Темиров (Атырау, Казахстан) — Денис Измоденов (Екатеринбург, Россия)
Дмитрий Михайлиди (Омск, Россия) — Рамин Султанов (Баку, Азейрбайджан)
Диловар Джаббаров (Новосибирск, Россия) — Умар Кунакбиев (Махачкала, Россия)
Радионов Виталий (Караганда, Казахстан) — Шамиль Магомедов (Махачкала, Россия).
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