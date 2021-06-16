Уайлдер объяснил, почему отказался общаться на пресс-конференции с Фьюри
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории американец Деонтей Уайлдер рассказал, почему не стал общаться с журналистами на пресс-конференции с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Уайлдер и Фьюри провели совместную пресс-конференцию в преддверии поединка, который состоится 24 июля.
«Я занят делом. Я пришёл не для того, чтобы болтать или играться. Я сосредоточен исключительно на поединке.
Я ничего не слышал (Уайлдер был в наушниках. — Прим. «Чемпионата»). Я не хотел ничего слышать. Мне нечего было там слушать. То, что я собираюсь сделать, и так уже сидит у меня в голове», — приводит слова Уайлдера Mirror.
Ранее Фьюри отреагировал на то, что Уайлдер не стал общаться на пресс-конференции.
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