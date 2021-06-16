Нурмагомедов прилетел в Казахстан, где он будет секундантом в бою президента лиги Eagle FC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Российский боец сообщил, что он прилетел в Казахстан.
«Алматы, мы на месте. Увидимся на турнире Eagle FC 18 июня», — написал Нурмагомедов.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов выступит секундантом Шамиля Завурова. Ветеран ММА выступит на турнире лиги, его соперником станет бразилец Риккардо Тирлони. Завуров проведёт уже 47-й бой в карьере.
В 2020 году Завуров стал президентом лиги Eagle FC. Спортсмен планирует провести ещё два боя, после чего он завершит карьеру.
Свой 51-й бой в карьере на этом турнире проведёт еще один ветеран ММА Михаил Малютин, который встретится с молодым бойцом из Таджикистана Умиджоном Мусаевым.
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