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Эдди Альварес: был удивлён, что Порье нокаутировал Макгрегора

Эдди Альварес: был удивлён, что Порье нокаутировал Макгрегора
Антон Мозговой
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Бывший чемпион UFC и Bellator в лёгком весе Эдди Альварес признался, что был удивлён уверенной победе американца Дастина Порье в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. По словам Альвареса, он не ожидал, что Порье сможет нокаутировать Макгрегора в реванше.

«Я был удивлён. Думал, что если бой будет проходить в стойке, то преимуществом будет владеть Конор. Но если вы почитаете мои прежние интервью, то я говорил, что Дастину нужно больше атаковать комбинациями, вспышками активности.

Он так и поступал, 20-секундные вспышки, а затем затишье. Он провёл комбинацию, заставил Макгрегора паниковать и ошибаться. Там и финишировал его.

Я был рад за Порье. Если кто-то в этом дивизионе и заслуживает успех, то это Дастин», — цитирует Альвареса BJPenn.

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