Гришин выбыл из боя с Сен-Прё, его заменит Босер

Российский боец полутяжёлого веса Максим Гришин, выступающий в UFC, выбыл из турнира организации, который должен состояться 26 июня в Лас-Вегасе, сообщает MMAFighting. Соперником Гришина должен был стать экс-претендент на титул временного чемпиона лиги в полутяжёлом весе, ветеран смешанных единоборств Овинс Сен-Прё.



В UFC быстро нашли замену россиянину — вместо него в октагон выйдет Таннер Босер, а бой пройдёт в тяжёлой весовой категории.



Максим Гришин последний раз появлялся в октагоне три с половиной месяца назад. В ночь на 28 февраля он единогласным решением судей уступил Дастину Якоби. Это было второе поражение Гришина в трёх поединках в UFC. Что касается Сен-Прё, то опытный американец гаитянского происхождения последний раз бился в декабре 2020 года. Тогда он уступил Джамалу Хиллу.