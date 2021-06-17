Дэн Хукер хочет встретиться с Нейтом Диазом в сентябре

Боец UFC Дэн Хукер выразил желание провести бой с Нейтом Диазом на турнире UFC 266, который состоится 25 сентября 2021 года.
«Это был бы захватывающий бой. Нейт — тот боец, которого люди хотят видеть. Думаю, Диаз знает, чего от меня ждать. Мы бы не играли в игры, а встретились в середине октагона и выяснили, кто сильнее. Я уже говорил с UFC о моём возвращении и назвал дату, но на тот момент все соперники были заняты. Так что я вернусь в сентябре, на том же турнире, где Волкановски подерётся с Ортегой. Нейт хотел вернуться через три или четыре месяца. Если он готов в этот день, то мы можем подраться. Я назвал дату своего возвращения и не хочу никого ждать», — приводит слова Хукера BJPenn.
На турнире UFC 263 Диаз потерпел поражение в поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Бой, имевший пятираундовый формат, дошёл до решения судей. Они единогласно отдали победу Эдвардсу, теперь он сможет сразиться с Камару Усманом за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
- 17 июня 2021
-
15:16
-
14:31
-
14:05
-
13:50
-
13:08
-
13:01
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:09
-
10:49
-
10:38
-
10:00
-
09:44
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:22
-
07:35
-
06:57
- 16 июня 2021
-
23:42
-
22:17
-
20:46
-
19:41
-
17:37
-
16:57
-
16:16
-
15:44
-
15:43
-
14:44
-
14:28
-
13:57
-
13:11
-
13:00
-
12:58