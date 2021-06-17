Дэн Хукер хочет встретиться с Нейтом Диазом в сентябре

Боец UFC Дэн Хукер выразил желание провести бой с Нейтом Диазом на турнире UFC 266, который состоится 25 сентября 2021 года.



«Это был бы захватывающий бой. Нейт — тот боец, которого люди хотят видеть. Думаю, Диаз знает, чего от меня ждать. Мы бы не играли в игры, а встретились в середине октагона и выяснили, кто сильнее. Я уже говорил с UFC о моём возвращении и назвал дату, но на тот момент все соперники были заняты. Так что я вернусь в сентябре, на том же турнире, где Волкановски подерётся с Ортегой. Нейт хотел вернуться через три или четыре месяца. Если он готов в этот день, то мы можем подраться. Я назвал дату своего возвращения и не хочу никого ждать», — приводит слова Хукера BJPenn.



На турнире UFC 263 Диаз потерпел поражение в поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Бой, имевший пятираундовый формат, дошёл до решения судей. Они единогласно отдали победу Эдвардсу, теперь он сможет сразиться с Камару Усманом за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

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